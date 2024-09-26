Тазобедренные суставы – это одни из самых крупных и важных суставов в нашем организме, обеспечивающие подвижность и стабильность при движении. Однако многие из нас не задумываются о том, как повседневные привычки и позы могут негативно влиять на их здоровье.

Одной из наиболее распространенных поз, которая может негативно сказаться на тазобедренных суставах, является долгое сидение со скрещенными ногами, известная также как поза лотоса. Эта поза часто воспринимается как удобная и расслабляющая, но на самом деле она может привести к серьезным проблемам. Долгое нахождение в таком положении создает давление на бедренную кость и мягкие ткани, что может вызвать их защемление. В результате ухудшается кровообращение в суставе, что приводит к недостаточному снабжению его питательными веществами и кислородом.

Первые симптомы ревматизма

С течением времени это может привести к различным изменениям в суставе: от воспалительных процессов до дегенеративных изменений, таких как остеоартрит.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Иван Еремин.