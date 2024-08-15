Ревматизм – это воспалительное заболевание, поражающее соединительные ткани организма, особенно сердце, суставы и нервную систему. Чаще всего оно развивается после перенесенной стрептококковой инфекции, такой как ангина или скарлатина.

Распознавание первых симптомов ревматизма крайне важно для своевременного начала лечения и предотвращения осложнений.

Обычно симптомы появляются через 2-3 недели после перенесенной стрептококковой инфекции. Пациент может ощутить общее недомогание, слабость и повышенную утомляемость. Температура тела поднимается до 38-39°C.

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Наиболее характерный симптом ревматизма – боль в суставах. Она обычно затрагивает крупные суставы, такие как колени, локти, голеностопные или плечевые. Пораженные суставы становятся отечными, горячими на ощупь и болезненными при движении.

При появлении любых подозрительных симптомов, особенно после перенесенной ангины или скарлатины, следует незамедлительно обратиться к врачу для обследования.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.