Десять мифов о катаракте: правда или вымысел

Одним из самых распространенных заболеваний является катаракта. На сегодняшний день при установке диагноза данное заболевание продолжает вводить в замешательство многих пациентов. Вокруг катаракты ходит много мифов, развеять которые вместе с Рамблером помогла врач-офтальмолог Элина Санторо.

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Катарактой называют пленку на глазе

По своей природе катаракта представляет собой помутнение хрусталика. Вот почему ни о какой пленке не может быть речи. Человек с прозрачным хрусталиком отличается острым зрением, а с мутным – отмечает такие трудности, как нечеткость и туманность изображения, точки и ореолы перед глазами, болезненная реакция на свет.

Катаракта возникает только у пожилых людей

Это заболевание не только возрастное, то есть, характерное для лиц старше пятидесяти лет. Подобная проблема может наблюдаться даже у только что родившегося младенца. Также катаракта способна развиться на фоне травм, нарушения обмена веществ (при сахарном диабете), злоупотребления стероидными препаратами и из-за вредных привычек. Элина Санторо Врач-офтальмолог

Излечить катаракту практически невозможно

На сегодняшний день заболевание прекрасно устраняет хирургическое вмешательство, что является самым безболезненным и эффективным способом решения. При решении провести операцию необходимо в любом случае проконсультироваться у специалиста на случай, если другие сложности или диагнозы будут присутствовать в анамнезе.

Своевременная профилактика предотвратит катаракту

Возрастную катаракту предотвратить нельзя из-за физического старения. Однако благодаря применению соответствующих капель, правильному пищевому рациону и использованию специальных очков с фильтром степень прогрессирования заболевания и ее скорость удается замедлить.

От чего снижается зрение: скрытые причины

Удаляют только созревшую катаракту

Десяток лет назад такой подход, действительно, существовал и был связан с ограниченностью в области технологий. Сегодня же вмешательство рекомендуется на ранних стадиях недуга, что позволяет справиться с ним максимально легко. Элина Санторо Врач-офтальмолог

После операции существует высокий риск рецидива

Многие пациенты после первичного хирургического вмешательства отмечают, что спустя время зрение падает опять, а заболевание возвращается. Отсюда миф о недостаточности одной операции. Между тем, вторичной катарактой называется помутнение задней капсулы хрусталика, и данная область тщательно оберегается во время оперативного вмешательства. В случае же развития фиброза задней капсулы, действительно, наблюдается снижение зрения. Исправить возникшую ситуацию можно с помощью лазерного вмешательства и местных анестетиков, но такой момент возникает довольно редко.

Хрусталик нужно часто менять

Многие пациенты волнуются о том, что искусственный хрусталик придется часто менять. Однако гидрофобный акрил, из которого он состоит, служит верой и правдой всю жизнь. Необходимость в замене искусственного хрусталика возникает в единичных случаях.

Операция будет очень болезненной

Многие пациенты до последнего откладывают оперативное вмешательство, боясь сильной боли во время процесса. Нужно знать, что в нашем естественном хрусталике нет чувствительных нервных окончаний, поэтому опасаться неприятных ощущений точно не стоит.

Катаракта переходит с одного глаза на другой

Многие пациенты, сделав операцию на одном глазе, отмечают, что со временем начинают видеть хуже другим. В итоге некоторые люди приходят к выводу, что нанесли вред своими действиями здоровому зрительному органу, либо считают, что катаракта перешла на второй глаз.

Это миф. Катаракта возникает с возрастом или в результате нарушения метаболизма, приема препаратов, неблагоприятного воздействия окружающей среды. Это двустороннее заболевание, поэтому проявляется на обоих глазах, но один просто выходит из строя раньше. Элина Санторо Врач-офтальмолог

Операция очень дорогая

Цену операции определяет стоимость искусственного хрусталика. Именно от нее зависит решающая сумма. Однако многие пациенты находят устраивающий для себя вариант. В целом, цена на операцию может заметно разниться и рассчитана на людей с различными финансовыми возможностями.