Десять мифов о катаракте: правда или вымысел
Одним из самых распространенных заболеваний является катаракта. На сегодняшний день при установке диагноза данное заболевание продолжает вводить в замешательство многих пациентов. Вокруг катаракты ходит много мифов, развеять которые вместе с Рамблером помогла врач-офтальмолог Элина Санторо.
Катарактой называют пленку на глазе
По своей природе катаракта представляет собой помутнение хрусталика. Вот почему ни о какой пленке не может быть речи. Человек с прозрачным хрусталиком отличается острым зрением, а с мутным – отмечает такие трудности, как нечеткость и туманность изображения, точки и ореолы перед глазами, болезненная реакция на свет.
Катаракта возникает только у пожилых людей
Это заболевание не только возрастное, то есть, характерное для лиц старше пятидесяти лет. Подобная проблема может наблюдаться даже у только что родившегося младенца. Также катаракта способна развиться на фоне травм, нарушения обмена веществ (при сахарном диабете), злоупотребления стероидными препаратами и из-за вредных привычек.
Излечить катаракту практически невозможно
На сегодняшний день заболевание прекрасно устраняет хирургическое вмешательство, что является самым безболезненным и эффективным способом решения. При решении провести операцию необходимо в любом случае проконсультироваться у специалиста на случай, если другие сложности или диагнозы будут присутствовать в анамнезе.
Своевременная профилактика предотвратит катаракту
Возрастную катаракту предотвратить нельзя из-за физического старения. Однако благодаря применению соответствующих капель, правильному пищевому рациону и использованию специальных очков с фильтром степень прогрессирования заболевания и ее скорость удается замедлить.
От чего снижается зрение: скрытые причины
Удаляют только созревшую катаракту
Десяток лет назад такой подход, действительно, существовал и был связан с ограниченностью в области технологий. Сегодня же вмешательство рекомендуется на ранних стадиях недуга, что позволяет справиться с ним максимально легко.
После операции существует высокий риск рецидива
Многие пациенты после первичного хирургического вмешательства отмечают, что спустя время зрение падает опять, а заболевание возвращается. Отсюда миф о недостаточности одной операции. Между тем, вторичной катарактой называется помутнение задней капсулы хрусталика, и данная область тщательно оберегается во время оперативного вмешательства. В случае же развития фиброза задней капсулы, действительно, наблюдается снижение зрения. Исправить возникшую ситуацию можно с помощью лазерного вмешательства и местных анестетиков, но такой момент возникает довольно редко.
Хрусталик нужно часто менять
Многие пациенты волнуются о том, что искусственный хрусталик придется часто менять. Однако гидрофобный акрил, из которого он состоит, служит верой и правдой всю жизнь. Необходимость в замене искусственного хрусталика возникает в единичных случаях.
Операция будет очень болезненной
Многие пациенты до последнего откладывают оперативное вмешательство, боясь сильной боли во время процесса. Нужно знать, что в нашем естественном хрусталике нет чувствительных нервных окончаний, поэтому опасаться неприятных ощущений точно не стоит.
Катаракта переходит с одного глаза на другой
Многие пациенты, сделав операцию на одном глазе, отмечают, что со временем начинают видеть хуже другим. В итоге некоторые люди приходят к выводу, что нанесли вред своими действиями здоровому зрительному органу, либо считают, что катаракта перешла на второй глаз.
Это миф. Катаракта возникает с возрастом или в результате нарушения метаболизма, приема препаратов, неблагоприятного воздействия окружающей среды. Это двустороннее заболевание, поэтому проявляется на обоих глазах, но один просто выходит из строя раньше.
Операция очень дорогая
Цену операции определяет стоимость искусственного хрусталика. Именно от нее зависит решающая сумма. Однако многие пациенты находят устраивающий для себя вариант. В целом, цена на операцию может заметно разниться и рассчитана на людей с различными финансовыми возможностями.
Конечно, на пути к лечению, каждого из нас встречают мифы, которые могут вселять страхи и сомнения. Надеюсь, что мои рекомендации помогут разрешить заблуждения и сделать важный шаг на пути к выздоровлению.