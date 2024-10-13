От чего снижается зрение: скрытые причины

Существуют мифы о том, что зрение ухудшается из-за возрастных изменений или влияния постоянного взаимодействия с экранами. Однако есть неочевидные факторы, которые могут испортить здоровье глаз. Врач-офтальмолог Кирилл Светлаков назвал Рамблеру пять причин, влияющих на остроту зрения.

Генетическая предрасположенность

Патологии органов зрения нередко нам передаются от родителей. Поинтересуйтесь, кто из родных и в каком возрасте начал носить очки. Если не соблюдать основные правила по сохранению зрения, высока вероятность, что ребенок унаследует подобные проблемы.

Образ жизни

Для поддержания здоровья глаз человек должен сохранять минимальную физическую активность и регулярно бывать на свежем воздухе. За последние 5 лет многие перешли на удаленную форму работы или обучения, что привело к малоподвижному образу жизни. Это увеличивает риск развития синдрома сухого глаза, миопии (близорукости) и чрезмерного напряжения глазных мышц.

Для предотвращения ранних патологий и состояний, старайтесь чаще выходить на улицу, особенно в дневное время, чтобы снять спазм, вызванный долгой работой за монитором. Фокусируйтесь на предметах, которые находятся на разном расстоянии — это станет дополнительной тренировкой для острого зрения. Кирилл Светлаков Врач-офтальмолог

Шесть опасных привычек для здоровья глаз: мнение офтальмолога

Сбалансированное питание

Придерживайтесь полноценного рациона, богатым на витамины и другие полезные вещества. Если человек соблюдает строгую диету или питается нерегулярно, то организм не получает микро- и макроэлементы, необходимые для здоровья глаз, что негативно сказывается на их работе. На вашей тарелке регулярно должны быть жирная рыба, орехи, черника, морковь и зелень. Изучайте состав продуктов, чтобы обеспечить глаза всеми необходимыми элементами для функционирования.

Цифровая гигиена

Этот термин появился недавно с интенсивным развитием технологий. Сегодня нас окружают гаджеты с яркими экранами — смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры. Длительный контакт с ними следует ограничивать для сохранения остроты зрения.

Этот термин появился недавно с интенсивным развитием технологий. Сегодня нас окружают гаджеты с яркими экранами — смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры. Длительный контакт с ними следует ограничивать для сохранения остроты зрения. Когда мы долго работаем за экраном, то реже моргаем, что уменьшает естественную выработку слезной пленки. Это приводит к сухости глаза, покраснению, ощущению «песка» и развитию близорукости. Негативно влияет и быстрая смена потребляемого контента — глаз не успевает сфокусироваться на одной картинке, как она уже поменялась на другую. Кирилл Светлаков Врач-офтальмолог

Контролируйте время, проведенное за гаджетами. Старайтесь использовать их больше по назначению, а не для развлечения, например, если телефон, то только для звонков или сообщений. Устанавливайте специальные режимы, которые напомнят о лимите или уменьшат яркость экрана. На прогулке старайтесь не смотреть в смартфон — не отнимайте у своих глаз возможность отдохнуть в комфортной среде.

Личная гигиена

Соблюдайте базовые правила ухода за собой, чтобы сохранить хорошее зрение. Не трите глаза и не прикасайтесь к ним грязными руками. Если носите линзы, строго следуйте инструкциям по их использованию и хранению.