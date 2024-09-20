Шесть опасных привычек для здоровья глаз: мнение офтальмолога
Зрение — один из важнейших органов чувств, и его сохранение является ключевым для поддержания качества жизни. Однако многие привычки, к которым мы не придаем большого значения, могут серьезно повредить глазам. Офтальмолог Дарья Барышникова в беседе с "Рамблером" рассказала о наиболее опасных из них.
1. Пренебрежение гигиеной контактных линз
Контактные линзы требуют строгого соблюдения правил ухода, иначе могут возникнуть серьезные проблемы. Ношение линз дольше положенного срока или сон в них, если это не предусмотрено инструкцией, может привести к инфекциям роговицы и даже ее язвам. Грязные контейнеры или несоблюдение правил дезинфекции могут стать источником бактерий, провоцируя конъюнктивит или кератит.
2. Длительное использование цифровых устройств
Современная жизнь требует постоянного взаимодействия с экранами телефонов, компьютеров и планшетов. Однако длительное использование цифровых устройств без перерывов может вызвать синдром сухого глаза и усталость (астенопию). Когда мы смотрим на экран, частота морганий снижается, что приводит к нарушению естественной увлажненности глаз.
Чтобы предотвратить это, рекомендуются делать регулярные перерывы и использовать капли для увлажнения глаз
3. Трение глаз
Привычка тереть глаза при усталости или зуде может показаться безобидной, но она может нанести значительный вред. Сильное трение может повредить роговицу и даже вызвать инфекцию, особенно если руки недостаточно чисты.
Сильное трение может также усугубить такие заболевания, как кератоконус, который ослабляет роговицу и приводит к деформации ее формы. Избегайте трения глаз и при зуде используйте антигистаминные капли
4. Игнорирование защиты от ультрафиолета
Защита глаз от ультрафиолетовых лучей — важная мера, о которой часто забывают. Длительное пребывание на солнце без солнцезащитных очков может привести к развитию катаракты, повреждению сетчатки и даже новообразованиям на роговице, таким как птеригиум, который может потребовать хирургического вмешательства. Солнцезащитные очки с хорошей УФ-защитой должны быть неотъемлемой частью вашего гардероба не только летом, но и зимой, когда снег отражает солнечные лучи.
5. Курение
Курение — это не только угроза для легких и сердца, но и серьезный враг для глаз. Никотин и другие токсичные вещества в сигаретах увеличивают риск развития таких заболеваний, как катаракта и возрастная макулярная дегенерация (ВМД). ВМД может привести к слепоте, если вовремя не принять меры. Кроме того, курение ухудшает кровообращение в сетчатке и увеличивает вероятность синдрома сухого глаза.
Как птоз верхних век влияет на зрение
6. Самолечение и отказ от регулярных осмотров
Многие люди склонны заниматься самолечением и используют глазные капли без назначения врача. Это может привести к серьезным последствиям, особенно если речь идет о стероидных препаратах, которые могут повысить внутриглазное давление и вызвать катаракту. Регулярные осмотры у офтальмолога позволяют вовремя выявить возможные проблемы и предотвратить их развитие. Рекомендуется проходить такие осмотры как минимум раз в год.
Как защитить зрение
Для сохранения здоровья глаз важно следовать простым рекомендациям: придерживаться правил гигиены при ношении линз, защищать глаза от солнца, делать перерывы при работе с цифровыми устройствами и регулярно посещать офтальмолога. Барышникова подчеркивает, что ранняя профилактика и осознанное отношение к своему здоровью — залог сохранения хорошего зрения на долгие годы.
Ранее мы писали, какая особенность глаз обнаружена у больных Паркинсоном.