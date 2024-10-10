Ферритин – это белок, который хранит железо в организме и высвобождает его при необходимости. Низкий уровень ферритина может указывать на дефицит железа, даже если общий уровень железа в крови остается в пределах нормы.

Это состояние имеет симптомы, которые важно распознать на ранних стадиях.

Одним из самых распространенных признаков низкого ферритина является постоянная усталость. Даже после полноценного сна человек может чувствовать себя истощенным и испытывать недостаток энергии для выполнения повседневных задач.

Ферритин влияет на уровень гемоглобина, который отвечает за доставку кислорода к тканям. При его дефиците может наблюдаться бледность кожи, особенно на лице и ладонях, что связано с недостаточным насыщением тканей кислородом.

Сигналы организма о дефиците воды

Низкий уровень ферритина также может негативно влиять на здоровье волос. Волосы становятся ломкими, а их выпадение значительно усиливается. Это связано с тем, что волосы — одна из последних структур, которые получают питательные вещества, когда организм находится в состоянии дефицита.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.