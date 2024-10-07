Вода – основа жизни и главный компонент нашего организма. Однако многие люди не уделяют должного внимания потреблению достаточного количества жидкости. Недостаток воды может привести к ряду проблем со здоровьем, и наше тело подает сигналы, когда ему не хватает влаги.

Часто люди путают жажду с голодом. Если вы замечаете, что испытываете голод вскоре после приема пищи или постоянно хотите перекусить, это может быть сигналом обезвоживания. Попробуйте выпить стакан воды, когда почувствуете внезапный голод, и подождите 15-20 минут. Если чувство голода пройдет, значит, вашему телу просто требовалась вода.

Обезвоживание может вызывать сужение кровеносных сосудов в мозге, что приводит к головным болям. Если вы часто страдаете от головной боли, особенно во второй половине дня, это может быть признаком недостаточного потребления воды.

Врач развенчал миф о вреде употребления воды во время еды

Цвет вашей мочи – один из самых очевидных индикаторов уровня воды в организме. Если ваша моча имеет темно-желтый или янтарный цвет, это верный признак того, что вам нужно пить больше воды. В норме моча должна быть светло-желтого или соломенного цвета.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.