Многие слышали распространенное убеждение о том, что пить воду во время еды вредно, потому что она якобы разбавляет желудочный сок и замедляет пищеварение.

Однако врачам давно известно, что это не более чем миф. Чтобы вода действительно оказала негативное влияние на пищеварение, нужно выпить около пяти литров жидкости за один прием пищи – а это практически невозможно.

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На самом деле вода, напротив, играет важную роль в процессе пищеварения. Она помогает пище легче проходить по пищеводу, улучшая ее транспортировку и способствуя более быстрому перевариванию. Умеренное потребление воды во время еды не только не вредно, но и полезно для организма, помогая поддерживать оптимальный баланс жидкости и облегчая работу пищеварительной системы.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.