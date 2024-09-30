Зачем люди дышат в пакет при сильном стрессе: видео
Многие замечали в фильмах или реальной жизни, как люди в моменты стресса или паники дышат в бумажный пакет. На первый взгляд, это может показаться странным и даже нелепым, но за таким поведением скрывается вполне логичное объяснение, основанное на физиологических процессах организма.
Во время стресса человек начинает дышать чаще и глубже, что приводит к гипервентиляции – избытку кислорода и снижению уровня углекислого газа в крови. Это, в свою очередь, может вызывать головокружение, онемение конечностей, ощущение нехватки воздуха и даже панические атаки. Дыхание в пакет помогает восстановить баланс, так как при выдохе углекислый газ попадает обратно в легкие, снижая уровень кислорода до нормального состояния.
Однако важно помнить, что этот метод подходит только для кратковременного облегчения симптомов панической атаки или стресса. Если подобные состояния случаются регулярно, лучше обратиться к специалисту, чтобы разобраться в причинах и найти более устойчивые способы справляться с тревогой.
Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.