Онемение рук – это распространенный симптом, который может возникать по разным причинам. Иногда симптом бывает временным и не представляет опасности, но в некоторых случаях может свидетельствовать о серьезных проблемах с нервной системой или кровообращением.

Одной из распространенных причин онемения пальцев является синдром запястного канала. При этом состоянии происходит сдавливание срединного нерва, проходящего через запястье. Главный симптом синдрома – это онемение большого, указательного и среднего пальцев.

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Другой причиной может быть туннельный синдром локтевого нерва. При этом синдроме сдавливается локтевой нерв, который отвечает за чувствительность безымянного пальца и мизинца. Ощущение онемения может распространяться от локтя до кончиков пальцев.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.