Здоровье суставов во многом зависит от нашего образа жизни. Ежедневные привычки могут как поддерживать их в отличном состоянии, так и негативно сказываться на их работе. Чтобы суставы оставались крепкими и подвижными, важно обращать внимание на несколько ключевых факторов.

Правильное питание играет одну из главных ролей в поддержании суставов. Диета, богатая витаминами и минералами, особенно кальцием и витамином D, помогает укрепить кости и связки. Полезно включать в рацион продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, такие как рыба и орехи, которые обладают противовоспалительными свойствами и снижают нагрузку на суставы.

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Полноценный сон также имеет огромное значение. Во время сна организм восстанавливается, и это касается не только мышц, но и суставов. Недостаток сна повышает уровень стресса, что может приводить к воспалительным процессам и усугублять боль в суставах.

Уровень стресса напрямую влияет на состояние суставов. Хронический стресс может провоцировать воспаление и замедлять процессы восстановления тканей. Найти способы справляться со стрессом — будь то медитация, прогулки или занятия спортом — значит, поддерживать здоровье суставов.

Подробнее об остальных факторах рассказал в своем видео врач Иван Еремин.