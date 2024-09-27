Выпадение волос – это не только косметическая проблема, но и сигнал организма о внутренних неполадках. Часто мы связываем потерю волос с наследственностью или внешними факторами, такими как стресс или неправильный уход. Однако причины могут быть глубже и сложнее, чем кажутся на первый взгляд.

Аутоиммунные заболевания – одна из основных скрытых причин выпадения волос. При таких состояниях, как очаговая алопеция, иммунная система атакует волосяные фолликулы, что приводит к их повреждению и замедлению роста волос.

Синдром поликистозных яичников – это гормональное нарушение, которое влияет на репродуктивную систему женщин. Одним из симптомов этого состояния является гиперандрогения – повышенный уровень мужских гормонов в организме. Избыток андрогенов может приводить к истончению волос и их выпадению, особенно в области висков и лба.

Почему йод важен для организма

Щитовидная железа регулирует множество процессов в организме, включая обмен веществ и рост волос. Как гипотиреоз, так и гипертиреоз могут привести к нарушению цикла роста волос. При дисфункции щитовидной железы волосы становятся тонкими, ломкими и склонными к выпадению.

Подробнее об остальных причинах выпадения волос рассказала в своем видео эндокринолог Ирина Петрова.