Йод – это микроэлемент, который играет важную роль в нормальном функционировании человеческого организма. Несмотря на то, что он требуется в небольших количествах, йод необходим для поддержания здоровья и правильной работы многих систем нашего тела.

Йод является ключевым компонентом тиреоидных гормонов – тироксина и трийодтиронина. Эти гормоны регулируют обмен веществ, рост и развитие организма. Также йод крайне важен для правильного формирования и функционирования мозга, особенно у плода во время беременности и у детей в раннем возрасте.

Когда организм не получает достаточное количество йода, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Недостаточная выработка гормонов щитовидной железы, что приводит к замедлению обмена веществ, набору веса и усталости. Даже легкий дефицит йода может негативно сказаться на умственных способностях и концентрации внимания.

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Чтобы обеспечить организм необходимым количеством йода, следует включать в рацион следующие продукты: морскую рыбу, йодированную соль, а также молочные продукты.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.