Магний – важнейший минерал для нашего организма, участвующий во множестве биохимических процессов. Однако его дефицит довольно распространен и может проявляться различными симптомами. Среди них: мышечные судороги и спазмы, повышенная утомляемость, раздражительность и тревожность, а также нарушение сна.

Чтобы восполнить недостаток магния, важно выбрать подходящую его форму. Различные соединения магния обладают разными свойствами и могут быть более эффективны при определенных состояниях.

Магния цитрат – одна из наиболее распространенных и хорошо усваиваемых форм. Его часто рекомендуют при проблемах со сном и нарушениях пищеварения.

Для тех, кто ведет активный образ жизни и часто испытывает физическое утомление, подойдет магния малат. Эта форма эффективно борется с усталостью и помогает восстановить энергию.

В каких продуктах содержится коллаген

Магния глицинат обладает выраженным успокаивающим действием. Если вы часто испытываете стресс, тревогу или находитесь в состоянии нервного напряжения.

Подробнее об остальных формах магния рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.