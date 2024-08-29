Коллаген – это важный белок, который играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи, суставов и костей. Он обеспечивает эластичность и прочность тканей, помогает заживлению ран и поддерживает общее состояние организма.

С возрастом производство коллагена в организме замедляется, что приводит к появлению морщин, ухудшению состояния суставов и костей.

Многие люди покупают пищевые добавкаи с коллагеном, чтобы восполнить его недостаток. Однако не всегда необходимо тратиться на дорогостоящие добавки – коллаген можно получить из обычных продуктов питания.

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Вот несколько продуктов, богатых коллагеном или веществами, способствующими его выработке:

Морепродукты. Рыба, особенно ее кожа и чешуя, богата коллагеном.

Мясо. Говядина и свинина, особенно части с соединительной тканью содержат много коллагена.

Яйца. Содержат аминокислоты, необходимые для производства коллагена.

Подробнее об остальных продуктах, содержащих коллаген рассказал в своем видео врач Сергей Длин.