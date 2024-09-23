Проблемы с печенью часто остаются незамеченными на ранних стадиях, однако существуют несколько признаков, которые могут сигнализировать о сбоях в ее работе.

Один из наиболее очевидных признаков проблем с печенью – это пожелтение кожи и глазных белков. Это происходит из-за накопления билирубина в крови, вещества, которое печень обычно перерабатывает и выводит из организма. Когда печень не справляется со своими функциями, билирубин начинает накапливаться, вызывая желтушность.

Если вы заметили, что моча становится темнее обычного, это может быть связано с повышенным уровнем билирубина. В норме он выводится с желчью, но при нарушении функции печени билирубин может попадать в кровь, окрашивая мочу в более темный оттенок.

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Печень расположена в правой верхней части брюшной полости, и дискомфорт в этой области может быть признаком её воспаления или увеличения. Боль может носить тупой, ноющий характер или быть более острой, особенно при движении.

Подробнее об остальных симптомах рассказал в своем видео врач Сергей Длин.