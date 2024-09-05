Поджелудочная железа играет ключевую роль в пищеварении и регуляции уровня сахара в крови. Однако некоторые продукты могут негативно влиять на ее функционирование. Среди них особое внимание стоит уделить алкоголю и рафинированным углеводам.

Алкоголь оказывает токсическое воздействие на поджелудочную железу. Регулярное употребление спиртных напитков может привести к воспалению органа (панкреатиту) и нарушению его функций. Алкоголь также стимулирует выработку желудочного сока, что увеличивает нагрузку на поджелудочную железу.

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, сладости и газированные напитки, вызывают резкие скачки уровня сахара в крови. Это заставляет поджелудочную железу работать с повышенной нагрузкой, вырабатывая больше инсулина. Со временем это может привести к истощению органа и развитию инсулинорезистентности.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.