Электролиты – это минералы в нашей крови и других жидкостях организма, которые несут электрический заряд. К основным электролитам относятся натрий, калий, кальций, магний, хлорид и бикарбонат.

Они помогают регулировать баланс жидкости внутри и вне клеток, что необходимо для нормального функционирования организма. Электролиты обеспечивают правильную передачу нервных импульсов и сокращение мышц, участвуют в поддержании кислотно-щелочного баланса крови. Некоторые электролиты, особенно натрий, влияют на кровяное давление, а также играют роль в процессах заживления и регенерации тканей.

Почему йод важен для организма

Необходимость в дополнительном приеме электролитов возникает в ситуациях, когда организм теряет их быстрее, чем обычно. Это может происходить при интенсивных физических нагрузках, в жаркую погоду, при болезнях, сопровождающихся рвотой или диареей, а также при чрезмерном потоотделении. В таких случаях употребление напитков, богатых электролитами, или специальных электролитных растворов помогает быстро восстановить баланс и избежать обезвоживания и связанных с ним проблем.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.