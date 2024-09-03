Многие люди пренебрегают завтраком, считая его необязательным приемом пищи. Однако врачи настоятельно рекомендуют не пропускать утреннюю трапезу.

Когда человек просыпается, его желчный пузырь уже заполнен. Это естественный процесс, происходящий в нашем организме ночью. Желчь вырабатывается с шести утра до полудня, и она играет важную роль в пищеварении.

При отсутствии пищи в желудке, желчь может выброситься в двенадцатиперстную кишку и даже в сам желудок. Это может вызвать болевые ощущения и изжогу, что никак не способствует хорошему самочувствию и работоспособности.

Как перекусывать, чтобы не набирать вес

Даже если вы не чувствуете голода утром, постарайтесь съесть хотя бы что-то легкое – йогурт, фрукт или кашу. Это поможет организму правильно начать день и избежать проблем с пищеварением.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.