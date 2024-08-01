Перекусы – это неотъемлемая часть нашего повседневного рациона, особенно когда речь идет о насыщенном графике и активной жизни. Однако многие из нас не осознают, что в процессе перекусов можно легко наесть свыше 500 лишних калорий, что в долгосрочной перспективе может привести к набору веса.

Когда возникает чувство голода между основными приемами пищи, многие из нас склонны хвататься за любые доступные продукты, зачастую отдавая предпочтение сладким или жирным угощениям. Такие перекусы не только не утоляют голод, но и способствуют увеличению калорийности рациона.

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Чтобы избежать этой проблемы, стоит сосредоточиться на выборе более здоровых перекусов. Если вы чувствуете голод, выбирайте продукты, богатые белком или клетчаткой. Белковые закуски, такие как нежирный йогурт, орехи, творог или вареные яйца, помогут вам дольше сохранять чувство сытости и предотвратят желание перекусить чем-то менее полезным. Клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах, также способствует насыщению и улучшает пищеварение.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.