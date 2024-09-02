Распространено мнение, что в прошлом люди были здоровее и крепче, чем сейчас. Однако, в те времена средняя продолжительность жизни не превышала 40 лет, а высокая детская смертность была нормой.

Основная причина низкой продолжительности жизни заключалась в отсутствии современной медицины. В прошлом не было вакцин, антибиотиков и многих других лекарств, которые сегодня спасают жизни. Далеко не все болезни можно было диагностировать и лечить эффективно. Из-за этого многие умирали от того, что сейчас мы считаем вполне излечимыми заболеваниями.

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Кроме того, сегодня развитие медицины и диагностики позволило выявлять болезни на самых ранних стадиях. Это создает впечатление, что сейчас люди чаще болеют. На самом деле просто раньше многие заболевания оставались незамеченными до тех пор, пока не становились серьезными или даже фатальными.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.