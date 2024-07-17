В наше время, когда большинство из нас проводит дни, сидя за компьютером, вопрос о том, как держать себя в форме, становится очень актуальным.

По мнению экспертов, одним из наиболее эффективных и доступных видов физической активности является обычная ходьба.

Ходьба – это универсальное упражнение, которое подходит практически всем, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Она оказывает благотворное влияние на весь организм, но особенно полезна для сердечно-сосудистой системы.

Три фактора, ускоряющих старение

Регулярные пешие прогулки способствуют укреплению сердечной мышцы, нормализации артериального давления и улучшению кровообращения. Кроме того, ходьба помогает контролировать вес, укрепляет мышцы, а также положительно влияет на психическое здоровье, снижая уровень стресса и улучшая настроение.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Марат Валеев.