Врач рассказал, какая физическая нагрузка оптимальна для здоровья: видео
В наше время, когда большинство из нас проводит дни, сидя за компьютером, вопрос о том, как держать себя в форме, становится очень актуальным.
По мнению экспертов, одним из наиболее эффективных и доступных видов физической активности является обычная ходьба.
Ходьба – это универсальное упражнение, которое подходит практически всем, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Она оказывает благотворное влияние на весь организм, но особенно полезна для сердечно-сосудистой системы.
Три фактора, ускоряющих старение
Регулярные пешие прогулки способствуют укреплению сердечной мышцы, нормализации артериального давления и улучшению кровообращения. Кроме того, ходьба помогает контролировать вес, укрепляет мышцы, а также положительно влияет на психическое здоровье, снижая уровень стресса и улучшая настроение.
Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Марат Валеев.