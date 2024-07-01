Процесс старения – естественная часть жизни, но некоторые факторы могут значительно ускорить его.

Например, чрезмерное употребление сахара имеет прямую связь с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий уровень сахара в крови приводит к повреждению кровеносных сосудов, увеличивая риск атеросклероза – накопления жировых отложений на стенках артерий. Это, в свою очередь, повышает вероятность инфарктов и инсультов.

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Также, недостаточный или некачественный сон негативно влияет на здоровье. Недосып приводит к повышению уровня кортизола (гормона стресса) и снижению выработки гормона роста, что ускоряет процессы старения.

Плюс во время сна организм производит и распределяет иммунные клетки. Недостаток сна делает нас более уязвимыми к инфекциям и заболеваниям.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.