Многие люди, стремящиеся похудеть, считают, что им придется полностью отказаться от любимых сладостей. Однако врач Серегей Малоземов утверждает, что это не обязательно. Он рекомендует обратить внимание на так называемую "объемную диету" (volume diet), которая позволяет снижать вес, не исключая полностью привычные продукты.

Объемная диета основана на принципе насыщения желудка продуктами с низкой калорийностью, но большим объемом. Это позволяет чувствовать сытость при меньшем потреблении калорий.

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Когда вы наполняете тарелку преимущественно овощами и добавляете к ним умеренную порцию белка, у вас остается место для небольшого количества любимых продуктов, включая сладости. При таком подходе вы можете позволить себе небольшую порцию десерта, не нарушая общего баланса калорий.