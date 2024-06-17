В жаркие летние дни многие с удовольствием утоляют жажду прохладными напитками. Однако распространено мнение, что пить холодное в жару вредно для здоровья.

При употреблении холодных напитков происходит резкий перепад температур между телом человека, разогретым жарой, и низкой температурой выпитого. Это может вызвать спазм сосудов.

Такой температурный шок является стрессом для организма. В ответ на него тело высвобождает гормоны стресса, которые могут временно ослабить местный иммунитет слизистых оболочек. Это, в свою очередь, повышает риск простудных заболеваний.

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Чтобы избежать подобных последствий, рекомендуется пить прохладные, но не ледяные напитки, а также делать небольшие глотки, давая организму время адаптироваться к изменению температуры.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.