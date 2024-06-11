Кофе – это один из самых популярных напитков в мире, который люди употребляют по утрам, чтобы проснуться и получить заряд энергии на начало дня.

Один из основных вредных эффектов употребления кофе натощак заключается в том, что кофе раздражает кишечник. Кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует производство желудочного сока и усиливает перистальтику кишечника.

Кроме того, употребление кофе натощак может привести к увеличению уровня адреналина в организме. Адреналин – гормон стресса, который вырабатывается организмом в ответ на опасность или угрозу. Увеличение уровня адреналина может привести к учащенному сердцебиению, бессоннице, нервозности и даже тревожным расстройствам.

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Лучше всего употреблять кофе после приема пищи, чтобы смягчить его воздействие на организм. Также стоит помнить о мере и не злоупотреблять кофеином, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.