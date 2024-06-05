Костный бульон не зря считается одним из самых полезных продуктов в рационе здорового питания. Он содержит множество ценных питательных веществ, которые оказывают благотворное влияние на организм человека.

Как рассказал врач Сергей Длин, одним из главных преимуществ костного бульона является наличие в нем глицина – незаменимой аминокислоты, участвующей во многих важных процессах в организме.

Глицин способствует выработке коллагена, который является строительным материалом для костей, суставов, кожи и волос. Благодаря этому костный бульон может помочь сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата и замедлить процессы старения кожи.

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Регулярное употребление костного бульона может принести пользу для пищеварительной, нервной и иммунной систем организма. Глицин обладает легким успокаивающим действием, что может помочь справиться со стрессом и улучшить качество сна.