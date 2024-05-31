Наш мозг – невероятно сложный и важный орган, который нуждается в постоянном питании и защите от негативных воздействий. Правильное питание играет ключевую роль в поддержании его здоровья и продлении молодости.

Одними из самых ценных для мозга являются продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Эти полезные жиры участвуют в построении клеточных мембран, улучшают передачу нервных импульсов и обладают противовоспалительным действием. Лучшими источниками омега-3 считаются жирные сорта рыбы, такие как лосось, скумбрия, сардины и форель. Поэтому важно регулярно включать их в свой рацион.

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Кроме того, для здоровья мозга крайне важны антиоксиданты – вещества, которые защищают клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов. Одними из самых мощных природных антиоксидантов являются ягоды: черника, клюква, малина, ежевика и другие. Они богаты антиоцианами, флавоноидами и витамином С, которые оказывают благотворное влияние на когнитивные функции и предотвращают нейродегенеративные процессы.