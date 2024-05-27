Многие из нас стараются следовать модным диетам и рекомендациям, которые обещают улучшить здоровье и фигуру. Однако не все популярные советы действительно полезны, утверждает врач Сергей Малоземов.

По словам специалиста, широко распространенная привычка начинать день со стакана теплой воды с лимоном может нанести вред желудку. Несмотря на распространенное мнение, что такой напиток разгоняет метаболизм, никаких научных подтверждений этому нет. Напротив, кислая среда может раздражать слизистую желудка и провоцировать изжогу.

В чем опасность искусственных сахарозаменителей

Другой вредной привычкой врач считает полный отказ от сладкого. Если человек придерживается принципов здорового питания и не злоупотребляет калориями, умеренное количество сахара не нанесет его организму вреда. Более того, периодическое употребление десертов поможет удовлетворить тягу к сладкому и избежать срывов.

Сбалансированное питание, достаточное потребление воды и умеренные физические нагрузки – вот залог здоровья и стройной фигуры, без изнурительных запретов.