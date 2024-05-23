В стремлении к здоровому образу жизни многие люди предпочитают заменять натуральный сахар искусственными подсластителями, такими как аспартам или сахарин. Однако последние исследования показывают, что употребление этих веществ может иметь серьезные последствия для здоровья, особенно для психологического состояния.

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Ученые обнаружили, что потребление сахарозаменителей, включая аспартам и сахарин, может повышать риск развития депрессивных расстройств. В ходе исследования было установлено, что люди, регулярно употребляющие подсластители, чаще жаловались на симптомы депрессии, такие как подавленное настроение, потеря интереса к деятельности и снижение энергии.

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