Антибиотики представляют собой группу лекарственных препаратов, которые используются для лечения бактериальных инфекций. Они действуют на бактерии, уничтожая их или препятствуя их росту и размножению. Однако антибиотики не эффективны против вирусных инфекций, таких как грипп или простуда.

Принцип работы антибиотиков основан на их способности различать бактериальные клетки от клеток человеческого организма. Это происходит благодаря существенным различиям в строении и метаболизме бактерий и человеческих клеток.

Антибиотики воздействуют на жизненно важные процессы, происходящие в бактериальных клетках, такие как синтез клеточной стенки, белков, нуклеиновых кислот и других жизненно важных молекул. Нарушая эти процессы, антибиотики либо убивают бактерии, либо препятствуют их размножению.

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Важно отметить, что бактерии могут развивать резистентность (устойчивость) к антибиотикам. Это происходит, когда бактерии приобретают генетические мутации или механизмы, которые помогают им выжить в присутствии антибиотиков. Поэтому крайне важно использовать антибиотики правильно и только по назначению врача.