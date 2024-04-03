Миндалины являются частью лимфатической системы организма и играют важную роль в защите от инфекций, попадающих через рот и нос.

Пробки в миндалинах, также казеозные пробки, представляют собой скопления отмершей ткани, слизи, частиц пищи и бактерий, которые застревают в углублениях и кармашках миндалин. Эти "пробки" могут иметь белый, желтый или даже зеленоватый оттенок и, как правило, имеют неприятный запах.

Как рассказал отоларинголог Владимир Зайцев, хронический тонзиллит и пробки в миндалинах могут способствовать персистированию стрептококковой инфекции в организме и тем самым повышать риск развития ревматической лихорадки, особенно у детей.

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Кроме того, некоторые исследования указывают на возможную связь хронического тонзиллита с такими ревматическими заболеваниями, как ревматоидный артрит и системная красная волчанка.