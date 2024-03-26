Щитовидная железа играет ключевую роль в правильном функционировании человеческого организма, регулируя обмен веществ и многие важные процессы.

Одним из наиболее распространенных эндокринных заболеваний является гипотиреоз – состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов. По данным экспертов, от этого заболевания страдают около 5% населения, причем оно чаще встречается у женщин.

Какие показатели должны быть у здорового человека

Эндокринолог Ирина Петрова предупредила, что на наличие проблем со щитовидной железой могут указывать пять основных симптомов.

Во-первых, это постоянное чувство усталости и слабости, даже после продолжительного отдыха. Также у пациентов с гипотиреозом наблюдается необъяснимый набор веса, несмотря на соблюдение диеты и регулярные физические нагрузки. Гипотиреоз нарушает обмен веществ, что приводит к замедлению метаболизма и, как следствие, набору лишнего веса.

Подробнее об остальных симптомах гипотиреоза смотрите в видео.