Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал, какими должны быть основные показатели у здорового современного человека.

По его словам, в настоящее время у большинства людей наблюдается дефицит витамина D и магния, что негативно сказывается на иммунитете и общем состоянии организма. У здорового же человека подобного дефицита быть не должно – уровень этих микроэлементов должен находиться в пределах референсных значений.

Другим важным показателем является частота дыхания. В состоянии покоя у взрослого здорового человека она составляет 9-12 вдохов в минуту. Более высокий или низкий показатель может указывать на различные отклонения в работе дыхательной или сердечно-сосудистой системы.