Многие люди периодически сталкиваются с неприятным ощущением кома в горле, которое может вызывать дискомфорт и беспокойство.

По словам эндокринолога Степана Шупарского, вопреки распространенному мнению, ощущение кома в горле чаще всего не связано с проблемами в самом горле или пищеводе. Наиболее частая причина этого симптома – неврологические спазмы.

Эти спазмы возникают в результате повышенного напряжения мышц глотки и гортани. Такое состояние может быть вызвано различными факторами, включая стресс, тревожность или эмоциональное перенапряжение.

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Тем не менее, если симптом сохраняется длительное время или сопровождается другими тревожными признаками, следует обратиться к специалисту для полного обследования.

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