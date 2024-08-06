Частые ночные пробуждения могут оказывать серьезное негативное влияние на здоровье человека. Когда сон прерывается, нарушается его естественная структура, что препятствует полноценному отдыху и восстановлению организма.

Регулярное нарушение сна может привести к ряду серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и диабет, психические расстройства, ослабление иммунитета, когнитивные нарушения, гормональные нарушения и хроническую усталость.

Врач назвал самую полезную позу для сна

Для профилактики этих проблем важно обеспечить себе здоровый и непрерывный сон. Это включает соблюдение режима сна, создание комфортной обстановки для сна, ограничение использования электронных устройств перед сном и обращение к врачу при постоянных проблемах со сном.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.