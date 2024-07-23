Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия. Однако не только продолжительность, но и поза во время сна может значительно влиять на качество отдыха и состояние организма.

По словам доктора Сергея Длина, оптимальной позой для сна является положение на боку. Эта поза имеет ряд существенных преимуществ для здоровья опорно-двигательного аппарата и общего состояния организма.

Сон на боку помогает снизить нагрузку на поясничный отдел позвоночника. В течение дня наша поясница подвергается значительному стрессу из-за сидячего образа жизни и неправильной осанки. Ночной отдых в положении на боку позволяет позвоночнику принять естественное положение и снять накопившееся напряжение.

Какая физическая нагрузка оптимальна для здоровья

Второе важное преимущество этой позы заключается в том, что она способствует расслаблению всех групп мышц. Когда человек спит на боку, его тело находится в сбалансированном положении, что позволяет мышцам спины, шеи и конечностей полностью расслабиться.

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