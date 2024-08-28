Беременность – особенный период в жизни женщины, когда здоровье будущей мамы и малыша становится главным приоритетом. Одним из важных аспектов здоровья является состояние зубов и полости рта.

Однако многие будущие мамы задаются вопросом: можно ли лечить зубы во время беременности?

В идеале, лучше позаботиться о здоровье зубов до наступления беременности. Регулярные профилактические осмотры и своевременное лечение помогут избежать проблем в будущем.

Если возникла острая необходимость в лечении зубов, лучшим периодом для этого считается второй триместр беременности.

В первом триместре происходит формирование основных органов и систем плода. Любые вмешательства в этот период лучше минимизировать. К началу второго триместра (13-26 недели) организм женщины уже адаптировался к беременности, а риск выкидыша значительно снижается.

Различия между кариесом, пульпитом и периодонтитом

Несмотря на то, что второй триместр считается оптимальным для лечения, каждый случай индивидуален. Решение о проведении стоматологических процедур должно приниматься совместно беременной женщиной, ее акушером-гинекологом и стоматологом.

Подробнее об этом рассказала стоматолог Посудневская Елизавета.