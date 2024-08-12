Кариес, пульпит и периодонтит – это три различных заболевания зубов, которые отличаются по локализации, симптомам и степени поражения зубных тканей. Об этом рассказала стоматолог Посудневская Елизавета.

Кариес – это наиболее распространенное заболевание зубов. Оно начинается с поверхности зуба и характеризуется разрушением твердых тканей (эмали и дентина) под воздействием кислот, вырабатываемых бактериями.

Пульпит развивается, когда кариес достигает пульпы зуба - мягкой ткани, содержащей нервы и кровеносные сосуды. Это воспалительный процесс, сопровождающийся сильной болью, которая может усиливаться при воздействии температурных раздражителей.

Периодонтит – это воспаление тканей, окружающих корень зуба (периодонта). Он может развиться как осложнение нелеченного пульпита или в результате травмы. При периодонтите боль обычно возникает при надавливании на зуб или при жевании.

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Своевременное обращение к стоматологу при первых признаках этих заболеваний поможет предотвратить их прогрессирование и сохранить здоровье зубов.