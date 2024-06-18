Ногти – это не только элемент красоты рук, но и своеобразное зеркало здоровья человека. По их состоянию можно судить о наличии некоторых заболеваний и проблем с обменом веществ в организме.

Ломкие белые ногти зачастую свидетельствуют о дефиците витаминов или их плохом усвоении кишечником. Особенно часто такая проблема встречается при нехватке витаминов группы B, железа, цинка и кальция. Если ногти стали ломкими, тусклыми и белесыми, стоит обратить внимание на свой рацион питания и при необходимости начать прием витаминно-минеральных комплексов.

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Отсутствие лунки на ногтях может указывать на анемию – низкий уровень гемоглобина в крови. Лунка образуется в результате заполнения пространства между ногтевой пластиной и ногтевым ложем. При анемии это пространство уменьшается, и лунка постепенно исчезает.

Подробнее об остальных заболеваниях, которые можно выявить по состоянию ногтей, рассказал в своем видео врач Сергей Длин.