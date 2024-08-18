Холодные и потные ноги — опасный синдром
Один из наиболее неприятных симптомов, которые приносят дискомфорт в повседневной жизни — холодные и потные ноги. Это распространенная проблема, которая может быть симптомом серьезных нарушений в организме. Подробнее о нем в беседе с "Рамблером" рассказала врач-терапевт, аллерголог–иммунолог, гематолог Юлия Харина.
Постоянно влажные ноги в сочетании с необходимостью носить закрытую обувь в любых обстоятельствах, даже в жаркую погоду, нередко приводит к мацерации (набуханию и размягчению) и вторичному поражению кожи, например, натоптышам, бактериальному или грибковому поражению кожи. Это, в свою очередь, может способствовать возникновению интенсивного запаха.
Чаще всего, подобная локальная потливость связана с нарушением симпатической части нервной системы, отвечающей за расход ресурсов, а также мобилизацию сил в стрессовых ситуациях. Эта часть нервной системы у страдающих заболеванием отличается высокой активностью: при любом стрессовом состоянии или раздражении человек начинает интенсивно потеть.
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Причинами также могут быть сбои в эндокринной системе (сахарный диабет, гипертиреоз), которые сопровождаются нарушением функции щитовидной железы и надпочечников; наследственная предрасположенность и генетические нарушения (синдром Райли-Дея, муковисцидоз). Патология может приобретаться в течении жизни либо иметь генетический характер.
Также провокаторами могут быть:
- онкологические процессы – опухоль надпочечников, лейкоз;
- инфекционные заболевания – ОРВИ, туберкулез, грибковое поражение кожи;
- сердечно-сосудистые болезни – атеросклероз сосудов нижних конечностей, инфаркт, гипотония;
- психоэмоциональное состояние – фобии;
- генетическая предрасположенность;
- интоксикация организма.
Есть определенные группы риска людей, которые могут быть склонны к симптому "холодных и потных ног", страдающих следующими патологиями:
- вегето-сосудистой дистонией;
- неуравновешенной психикой;
- сниженным иммунитетом;
- гормональными нарушениями;
- ожирением;
- физическим и моральным переутомлением.
Предупреждением данного состояния является соблюдение здорового образа жизни и элементарных правил гигиены.
Необходимо употреблять продукты, обогащенные витаминами группы В, следить за здоровьем кровеносных сосудов и при их заболеваниях вовремя проводить лечение.
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