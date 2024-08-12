Как время суток влияет на эффективность лекарств

Время суток может значительно влиять на эффективность лекарств из-за циркадных ритмов — биологических процессов, которые повторяются каждые 24 часа и регулируют различные функции организма. Подробнее об этом в беседе с "Рамблером" рассказала нутрициолог Лиана Писарева.

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Биологические ритмы и фармакокинетика

Организм человека работает по своим "внутренним часам", которые регулируют многие функции, такие как температура тела, уровень гормонов и скорость метаболизма. Эти циркадные ритмы могут влиять на фармакокинетику лекарств, то есть на их абсорбцию, распределение, метаболизм и выведение. Например, утренний прием лекарства может привести к более быстрому его всасыванию в кровь, в то время как вечером этот процесс может быть замедлен из-за изменения активности ферментов печени.

"Есть группа таблеток и препаратов, чья активность зависит от приема пищи, который нужно учитывать, чтобы это влияло на эффективность лечения", — подчеркнула эксперт.

Лекарства и циркадные ритмы

Некоторые лекарства более эффективны в определенное время суток. Так, антигипертензивные препараты (от давления) часто назначают на ночь, чтобы контролировать утренние скачки давления, которые могут быть опасными. Лекарства от астмы могут быть более эффективными, если принимать их вечером, так как ночные приступы астмы часто бывают сильнее.

"Слабительное лучше принимать за полчаса до отхода ко сну или перед завтраком. Противоязвенные таблетки принимают утром, чтобы сгладить работу ЖКТ перед начало приема пищи. Таблетки от головной боли, температуры и другие экстренные лекарства применяют вне зависимости от времени дня и ночи", — объяснила врач.

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Побочные эффекты и время приема

Время приема лекарств может также влиять на выраженность побочных эффектов. Например, статины, препараты для снижения уровня холестерина, могут вызывать мышечные боли, если принимать их днем, а не вечером, когда печень более активна в синтезе холестерина.

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