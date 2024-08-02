Врач показал упражнение для профилактики боли в пояснице: видео
Боль в пояснице – распространенная проблема, которая может значительно снижать качество жизни. Она ограничивает подвижность, мешает выполнению повседневных задач и даже нарушает сон.
Эффективное упражнение от боли в коленях
Чтобы помочь справиться с этой проблемой, врач Сергей Длин предложил простое, но эффективное упражнение для профилактики и облегчения боли в пояснице. Это упражнение можно легко выполнять дома или на работе, не требуя специального оборудования.
Вот пошаговая инструкция:
1. Сядьте на стул, поставив ноги перпендикулярно полу. Убедитесь, что ваша спина прямая, а плечи расслаблены.
2. Из этого положения упритесь руками об колени.
3. Начните коленями давить на руки наружу, создавая напряжение. При этом руки должны оказывать сопротивление. Удерживайте это положение 10-15 секунд.
4. Затем поместите кулаки между коленями.
5. Теперь коленями давите во внутрь, сжимая кулаки. Снова удерживайте напряжение 10-15 секунд.
Подробнее об этом смотрите в видео.