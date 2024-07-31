Врач Сергей Длин поделился простым, но эффективным упражнением, которое поможет снять боль в коленях и укрепить мышцы, поддерживающие коленный сустав.

По словам доктора Длина, это упражнение не только облегчает дискомфорт, но и способствует формированию сильного мышечного каркаса вокруг колена. Такое укрепление мышц позволяет значительно снизить нагрузку на сам коленный сустав, что особенно важно для людей, страдающих от хронических болей или начальных стадий артроза.

Техника выполнения упражнения довольно проста: Встаньте спиной к стене, опершись на нее. Поставьте ноги вперед примерно на 50 сантиметров от стены. Из этого исходного положения поднимите носок стопы вверх, перенося вес тела на пятку. Задержитесь в этом положении на 10 секунд. Медленно опустите носок обратно на пол.

Самые вредные позы для суставов

Врач рекомендует выполнять это упражнение регулярно, постепенно увеличивая количество повторений и время удержания позиции. Важно помнить, что движения должны быть плавными, без рывков, а нагрузка – умеренной.