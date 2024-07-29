Наша повседневная жизнь часто связана с длительным сидением, будь то работа за компьютером, просмотр телевизора или поездки в транспорте. Однако не все знают, что некоторые привычные позы могут оказывать крайне негативное влияние на наши суставы.

Одна из самых распространенных ошибок – это сидение с углом в коленных суставах менее 90 градусов. Такая поза кажется удобной, особенно если стул слишком низкий, но она может привести к серьезным проблемам. Когда колени согнуты под острым углом, происходит чрезмерное давление на суставные поверхности. Это особенно опасно в момент вставания, когда суставы испытывают максимальную нагрузку.

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Вторая вредная поза, которую многие считают элегантной и удобной, – это сидение нога на ногу. Однако эта привычка может иметь серьезные последствия для здоровья суставов и не только. При сидении нога на ногу происходит смещение тазобедренного сустава. Длительное нахождение в таком положении может вызвать дисбаланс в работе мышц, поддерживающих тазобедренный сустав, что в свою очередь может привести к хроническим болям в пояснице и бедрах.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.