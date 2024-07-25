Постоянное ощущение холода в конечностях может быть симптомом различных заболеваний, но одной из наиболее распространенных причин является нарушение работы щитовидной железы, в частности – гипотиреоз.

Гипотиреоз – это состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. Эти гормоны играют ключевую роль в регуляции обмена веществ и температуры тела. При их дефиците замедляются метаболические процессы, что приводит к снижению теплопродукции организма.

Врач назвал признаки нарушения свертываемости крови

Ощущение холода в руках и ногах при гипотиреозе возникает из-за нарушения периферического кровообращения. Недостаток гормонов щитовидной железы приводит к сужению кровеносных сосудов, что ограничивает приток крови к конечностям. В результате руки и ноги становятся холодными, могут появиться онемение и покалывание.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.