Гемофилия – это наследственное заболевание, при котором в крови не хватает факторов свертывания. В результате кровь становится более жидкой и с трудом образует сгустки. Это может привести к чрезмерной кровоточивости даже при небольших травмах.

Врач-кардиолог Марат Валеев выделила основные признаки нарушения свертываемости крови:

1. Частые носовые кровотечения, особенно без видимой причины.

2. Легкое образование синяков даже при незначительных ударах.

3. Длительные кровотечения после порезов или травм.

4. Кровоточивость десен при чистке зубов.

5. Обильные менструальные кровотечения у женщин.

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При появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу для проведения анализов крови и установления точного диагноза.

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