Поджелудочная железа – один из ключевых органов нашего организма, играющий жизненно важную роль в пищеварении и регуляции уровня сахара в крови. Этот небольшой орган, расположенный в брюшной полости, выполняет сразу две функции: экзокринную (выработка пищеварительных ферментов) и эндокринную (производство гормонов).

Нарушения в работе поджелудочной железы могут привести к серьезным последствиям для здоровья:

Панкреатит – воспаление поджелудочной железы, вызывающее сильную боль и нарушение пищеварения.

Сахарный диабет – заболевание, возникающее при недостаточной выработке инсулина или нечувствительности к нему тканей организма.

При наличии какого заболевания мерзнут руки и ноги

Чтобы сохранить здоровье поджелудочной железы, важно придерживаться здорового образа жизни. Соблюдать сбалансированную диету, ограничивая употребление жирной и высококалорийной пищи. А также отказаться от алкоголя и курения.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Марат Валеев.