Три заболевания, для которых характерна потеря веса

Пока одни делают все возможное для избавления от лишних килограммов, другие худеют сами по себе, но совершенно этому не рады. Врачи рассказали, для каких заболеваний характерна потеря веса.

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Гипертиреоз

Представляет собой патологическое состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов трийодтиронина и тироксина, в результате чего ускоряется метаболизм. Пациенты с данным недугом также жалуются на учащенное сердцебиение, эмоциональную нестабильность, повышенную потливость и другие неприятные симптомы.

Какие лекарства нельзя принимать вместе

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК)

К ним относятся болезнь Крона и язвенный колит. В обоих случаях пациенты испытывают сильные болевые ощущения в области ЖКТ, сильную слабость и проблемы со стулом. Потеря веса происходит из-за резкого снижения аппетита.

Сахарный диабет 1 типа

Уровень глюкозы в крови повышается, так как инсулин не вырабатывается. Из-за его нехватки организм не может преобразовывать глюкозу в крови в энергию, в результате чего органы сжигают жир и мышечные запасы. Это и приводит к потере веса.

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