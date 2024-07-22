Ученые выяснили, есть ли связь между выпадением зубов и работой сердца

Поддержание здоровья полости рта обеспечит вас не только сияющей улыбкой, но и крепким сердцем. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает издание Medical Xpress.

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Специалисты проанализировали профильную литературу и данные о состоянии здоровья большой группы людей. Вот, какие выводы были сделаны после проделанной работы:

у людей, потерявших несколько зубов, риск умереть от сердечных заболеваний на 66% выше;

люди, у которых осталось менее десяти зубов, имеют значительно более высокий риск смертности.

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«Выпадение зубов — это не просто стоматологическая проблема, а еще и важный предиктор смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Наше исследование подчеркивает важность регулярных стоматологических осмотров и профилактического ухода для снижения риска развития проблем в работе сердца».



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